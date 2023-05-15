Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который 15 мая находится с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи была дана высокая оценка участию Шалвы Папуашвили в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества на основе взаимного доверия и укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Участники встречи высоко оценили роль парламентов во всестороннем развитии отношений между двумя странами.

В то же время были обсуждены перспективы расширения отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.