Твердая позиция Баку, восстановление брюссельского формата и фиаско пары Пашинян-Макрон

Автор: Эльвин Сахаватоглы

После длительного перерыва возобновил свою деятельность Брюссельский формат, в рамках которого в воскресенье состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Это была пятая встреча. После 31 августа 2022 года встречи в брюссельском формате не проводились.

Что послужило причиной столь длительного перерыва?

6 октября 2022 года в ходе четырехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Евросоюза, Армении и Франции в Праге, столице Европейского политического союза, Эммануэль Макрон попытался вмешаться в брюссельский формат.

Никол Пашинян был главным помощником Макрона в этом вопросе. Парочка попыталась взять под свой "зонтик" брюссельский формат. Даже Пашинян заявил, что не будет приходить на встречи, организованные без Макрона.

Неожиданно для Никола, Азербайджанская сторона также подчеркнула, что не принимает брюссельский формат, в котором есть французский президент. Официальный Баку в качестве причины указал на антиазербайджанскую позицию всех официальных лиц, в том числе президента Франции.

Несомненно, что неуместное вмешательство Франции в процесс и несамостоятельная позиция Армении стали причиной длительного перерыва во встречах в брюссельском формате.

Почему Брюссельский формат важен для Баку?

Понятно, что формат был восстановлен непосредственно благодаря усилиям и принципиальной позиции Баку. Следующая встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе запланирована на июль.

В целом Брюссельский формат очень важен для Азербайджана. Потому что в этом формате нет предрассудков, есть позитивное отношение к территориальной целостности, принципам и предложениям нашей страны.

Преимущества Азербайджана в Брюссельском формате:

1. Азербайджан и Армения взаимно признают территории друг друга. Армения признает, что Карабах является территорией Азербайджана;

2. В этом формате карабахский вопрос считается внутренним делом Азербайджана, а решение вопроса прав и безопасности армян, проживающих в регионе, остается за Баку;

3. Создаются условия для самостоятельной деятельности совместной азербайджано-армянской комиссии процесса делимитации и демаркации;

4. Не обсуждается установленный на азербайджано-армянской границе ППП в Лачине;

5. Выражена поддержка прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном;

6. В Брюссельском формате принимаются важные решения по обмену пленными и гуманитарным вопросам в целом. Например, после брюссельских встреч Азербайджан и Армения неоднократно обменивались пленными.

Все это делает брюссельский формат привлекательным для Баку. Поэтому Азербайджан поддерживает встречи в Брюсселе, инициированные Шарлем Мишелем и направленные непосредственно на решение проблемных вопросов.

Твердая позиция Баку и восстановление брюссельского формата

На 7 декабря 2022 года в Брюсселе была назначена очередная трехсторонняя встреча. Однако, Макрон также должен был принять участие во встрече, в следствие чего Азербайджан отказался принимать в ней участие. В своем выступлении на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", состоявшейся 25 ноября 2022 года в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев заявил, что Франция не может участвовать в мирных переговорах из-за своей антиазербайджанской позиции.

Цитата: "С учетом всего этого становится ясно, что в таких условиях Франция не может участвовать в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. И не мы отстранили их от этого формата, а они сами, потому что ни Россия, ни Америка, ни другие сопредседатели бывшей Минской группы никогда официально, то есть в поствоенный период, не занимали чью-либо сторону, только Франция. Это означает, что 7 декабря Брюссельская встреча не состоится, и посмотрим, какая у нас будет альтернатива, кто станет посредником и где будет платформа".

В день, когда Президент Ильхам Алиев сделал это заявление, особое внимание привлекли визит в Баку спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара и встреча с главой нашего государства. Предполагалось, что основной темой обсуждения стала встреча 7 декабря, в которой участвовала Франция. Но Азербайджан проявил твердую позицию, и запланированная встреча с участием Макрона не состоялась.

Официальные представители Евросоюза позже попытались убедить Азербайджан. Тем не менее, официальный Баку так и не согласился на встречу в Брюсселе, в которой хотела участвовать Франция.

В конце концов, армянская сторона была вынуждена отступить перед нашей принципиальной позицией. Встреча, состоявшаяся 14 мая, - наглядный тому пример. Брюссельская встреча прошла без участия Парижа. Можно прогнозировать, что следующие встречи в Брюсселе пройдут без Франции.

Попытки Макрона стать мировым лидером и фиаско, с которым он столкнулся

Уже было известно, что попытка Франции разрушить этот формат потерпит неудачу. Потому что официальный Париж сталкивается с последовательными политическими фиаско во время правления Макрона. Иногда французского президента критикуют за проведение несправедливых реформ, а иногда он сталкивается с резкой реакцией лидеров континента, потому что хочет представить себя хозяином Африки.

Влияние Франции в Европейском союзе ослабевает день ото дня. Ни одна из сторон не считает важной позицию Макрона. Отношение, проявленное к нему во время его визита в Китай, также показывает, насколько слаба его политическая позиция.

Макрон выступил и с антиамериканскими заявлениями в Китае. Из его слов было понятно, что президент Франции планирует снизить зависимость Евросоюза от США, а главной деталью для реализации этих целей он намерен выбрать Китай.

Возмутившив США и другие ведущие западные страны своими заявлениями в Пекине, он ведет свою страну ​​к глобальной изоляции.

Можно сказать, что южнокавказская политика пары Макрон-Пашинян уже провалилась. Проведение встречи в Брюсселе в желательном для Азербайджана формате является тому еще одним доказательством.