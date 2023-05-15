Гейдар Алиев посвятил свою жизнь служению на благо азербайджанского народа

Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 15-го мая посетила Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках текущего рабочего визита в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, делегация приняла участие в церемонии открытия выставки в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, организованной при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В мероприятии также приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, депутаты Милли Меджлиса, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, руководство Агентства ТАСС, члены СФ и иные официальные лица.

В своём вступительном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о жизни и политическом пути создателя современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, о чем повествуют и фотографии, из которых состоит экспозиция выставки.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, выразила признательность за высокий уровень организации этой выставки.

По словам Гафаровой, большая часть современной истории Азербайджана связана с основателем национальной государственности, видным политическим деятелем Гейдаром Алиевым - гением, навечно вписавшим своё имя в историю нашей страны и посвятившим свою жизнь служению на благо азербайджанского народа.

Лидерские качества, дальновидная политика и несгибаемая воля Гейдара Алиева ярко проявились как в советское время, так и в самые судьбоносные моменты Азербайджана как независимого государства. Вектор управления во всех сферах жизни сменился коренным образом с приходом Гейдара Алиева к власти в Азербайджане в 1969-м году, а в результате успешной реализации комплексных программ развития Азербайджан вошёл в число наиболее развитых союзных республик. В бытность первым заместителем председателя Совета Министров СССР и членом Политбюро Гейдар Алиев сыграл существенную роль в реализации ряда инфраструктурных проектов в масштабах страны, в череде которых спикер особо выделила строительство Байкало-Амурской магистрали, также упомянув выдающиеся заслуги Гейдара Алиева в расширении и укреплении международных связей бывшего СССР.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан и после восстановления независимости остро нуждался в огромном опыте и уникальных способностях Гейдара Алиева, поэтому великий лидер взял на себя историческую миссию спасения государства от кризиса, нестабильности во всех сферах жизни, от угрозы распада и от экономического, социального, политического спада. Современная азербайджанская государственность, являющаяся самым ценным произведением общенационального лидера, сейчас динамично развивается под руководством Президента страны Ильхама Алиева.

Была особо выделена неоценимая роль, сыгранная Гейдаром Алиевым в развитии и укреплении всесторонних отношений с Россией - отношений, базирующихся на равноправном сотрудничестве, уважении интересов сторон и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Стратегическое сотрудничество теперь превратилось в союзническое взаимодействие, которое так же опирается на взаимоуважение, взаимодоверие и чуткий подход к интересам друг друга. Ныне заботами глав двух государств - Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина, динамично развиваются исторические традиции дружбы и добрососедства между нашими государствами, а также политический диалог и гуманитарное сотрудничество.

Мы - счастливая нация, сумевшая реализовать все политические заветы Гейдара Алиева под руководством нашего Президента Ильхама Алиева. Среди них наиболее видное место занимает освобождение Карабаха от армянской оккупации вкупе с восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны, сказала Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса также коснулась усилий Президента Владимира Путина и роли России в подписании в 2020-м году Трёхстороннего заявления.

Великий лидер Гейдар Алиев неизменно верил в то, что народ Азербайджана восстановит историческую справедливость и принесёт мир и процветание всем живущим на Южном Кавказе. Ведь прекращение вооружённых конфликтов и их исключение из системы межгосударственных отношений в интересах всех народов Исторический прогноз Гейдара Алиева, что мы вернёмся на наши земли уже сбылся. На освобождённых территориях ведутся восстановительные работы и реализуются инфраструктурные проекты для их скорого возвращения к мирной жизни, сказала спикер.

В заключение Гафарова сказала, что оглядываясь на нашу недавнюю историю сегодня, мы видим, сколько великих дел Гейдар Алиев сделал на благо страны и каждого азербайджанца. Благодарный народ всегда будет дорожить памятью о своём великом сыне - память эта живёт в сердце народном.

Затем спикер Гафарова вновь поблагодарила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и Фонд Гейдара Алиева.

В художественной части мероприятия дети исполнили отрывки из любимых стихов великого лидера Гейдара Алиева на азербайджанском и русском языках.

После мероприятия состоялась встреча председателей Милли Меджлиса и Совета Федерации РФ, на которой Сахиба Гафарова выразила глубокую признательность за внимание к памяти великого лидера Гейдара Алиева.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-азербайджанских межпарламентских связей, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.