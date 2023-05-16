Госдеп США о трехсторонней встречи в Брюсселе

Трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая является важным шагом вперед.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"США не участвовали в этих переговорах. Но в продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, мы по-прежнему считаем, что это важные шаги вперед, поскольку по-нашему, между этими двумя странами (Азербайджаном и Арменией - ред.) возможен прочный мир", - сказал он.