МИД Латвии о заинтересованности в восстановлении Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Латвия заинтересована в участии в процессах восстановления Карабаха.

Об этом сообщил Trend источник в министерстве иностранных дел Латвии, передает Day.Az.

Как отметили в МИД, посольство Латвии продолжает информировать латвийские компании о процессах реконструкции на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, в частности, о создании зон зеленой энергетики, управлении водоснабжением и отходами, инфраструктурных проектах, проектировании зданий, а также реставрация памятников истории и культуры.

"Наше бизнес-сообщество следит за процессами развития и пытается определить возможные формы сотрудничества по восстановлению освобожденных территорий. На данный момент латвийская сторона проявляет особый интерес к таким областям, как строительство и реставрация. Представители нашей компании по производству энергоэффективных осветительных решений Vizulo приняли участие в официальном визите Президента Эгилса Левитса в Азербайджан. Мы надеемся, что это послужит стимулом для участия в процессах восстановления в Карабахе", - сказал источник в министерстве.

В то же время, как отметил источник, Латвия заинтересована в изучении дальнейших перспектив сотрудничества с Азербайджаном в таких областях, как ИКТ, "умная" энергетика и зеленые технологии.

"Мы рады, что наш кластер Cleantech Latvia предпринял первые шаги по обмену своим передовым опытом и продвижению решений и технологий, эффективных в отношении воды, отходов, воздуха и энергии. Недавно представители одного из участников кластера, инженерно-строительной проектной компании Ekolat, посетили Баку, чтобы изучить будущее сотрудничество в таких областях, как водоснабжение, очистка сточных вод, утилизация отходов и переработка отходов в биогаз", - сказал источник.