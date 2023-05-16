В Москве состоялся официальный прием по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

Находящаяся с рабочим визитом в Москве председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с речью на официальном приеме в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева, передает во вторник Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Поприветствовав присутствующих, Сахиба Гафарова отметила, что проведение в Москве мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева является проявлением искреннего уважения ко всему азербайджанскому народу и к памяти его великого лидера.

Она поблагодарила за добрые слова, сказанные о Гейдаре Алиеве как о личности, о его заслугах, достижениях, деятельности и роли в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Состоявшиеся выставки в очередной раз демонстрируют масштаб работы великого лидера во имя народа и страны, а также для развития азербайджано-российских отношений, сказала спикер.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что сегодня дело общенационального лидера последовательно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В завершение своей речи спикер азербайджанского парламента выразила признательность Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации, Агентству ТАСС, Фонду Гейдара Алиева и всем участникам за посвящённые 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева мероприятия.

Выступившие следом заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, коснувшись жизненного пути и политической деятельности выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, подчеркнули его заслуги в деле развития азербайджано-российских отношений.

Затем состоялась художественная часть мероприятия.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, представители аккредитованных в Москве посольств, депутаты Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители государства и правительства, деятели культуры и искусств обеих стран, а также представители общественности.