https://news.day.az/politics/1564701.html Выявлены агенты иранских спецслужб в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Выявлены агенты иранских спецслужб в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане выявлена еще одна преступная группировка, действовавшая по заданию Ирана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.
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