Выявлены агенты иранских спецслужб в Азербайджане

В Азербайджане выявлена ​​еще одна преступная группировка, действовавшая по заданию Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

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