Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте"

Проводится международная конференция под названием "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при организации Центра анализа международных отношений и LINKS Europe, расположенной в Гааге.

Цель мероприятия - обсудить роль Движения неприсоединения в международном контексте. В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.

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