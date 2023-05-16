Проходит специальное заседание парламента Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Проходит специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, на заседании присутствуют главы парламентов ряда стран и другие зарубежные гости.

Отметим, что перед началом заседания его участники посетили могилу великого лидера.

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