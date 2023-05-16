После прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева работы по созиданию во всех сферах приняли широкий размах

После прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева работы по созиданию во всех сферах страны приняли широкий размах.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Уже в тот период был сформирован богатый экономический потенциал будущего независимого Азербайджана. В то время проводилось много реформ и в социальной сфере. Общенациональный лидер успешно развивал внешнеэкономические связи страны", - сказала она.

Спикер отметила, что обеспечение стабильности, безопасности в стране позволило реализовать нефтяную стратегию, в экономику страны были вложены миллиарды долларов.

"Для рационального использования нефтяных ресурсов был создан Нефтяной фонд, проведены экономические реформы, приватизация. Началась реализация концепции внешней политики, построенной на научных основах. Если бы не работа, проведенная Гейдаром Алиевым во всех сферах страны, было бы трудно сегодня говорить о независимом азербайджанском государстве", - добавила она.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.