Азербайджан и Турция с гордостью отмечают нерушимые связи

Между Азербайджаном и Турцией сложилось нерушимое братство, которое будет длиться вечно. Поддержка азербайджанского народа, который раньше всех пришел на помощь Турции после землетрясения, никогда не будет забыта.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Великого национального собрания Турции Байрам Озчелик на специальном заседании парламента Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что сегодня братские связи между Азербайджаном и Турцией еще больше укрепляются.

"Братство между лидерами Турции и Азербайджана нерушимо, и это вызывает у нас гордость. С подписанием Шушинской декларации наши связи поднялись со стратегического уровня на союзнический", - добавил он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.