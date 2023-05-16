В Армении запрещают россиянам петь гимн России

Мы неоднократно писали о том, как в Армении прочно установились антироссийские настроения и русофобия. Митинги, марши, заявления, выкрики, выходки перед зданием посольства - все это происходило в самом центре Еревана и останавливаться, по-видимому никто не собирается.

Считая армян друзьями и союзниками, многие россияне с момента начала войны в Украине и международных санкций перебрались жить и работать в Армению, однако, как показала реальность, приезжим никто не рад. Было зафиксировано множество фактов, когда местные жители прессовали россиян, обвиняя их во всех проблемах армянтства.

Теперь в Сети распростряется еще один ролик, в котором запечатлена возмущенная женщина, которая хотела спеть гимн России в одном из армянских ресторанов, но сотрудники заведения запретили ей это делать. Причину назвать они отказались, но сослались лишь на то, что "у них разный контенгент".

Впрочем, несмотря на молчание сотрудников ресторана, понятно, что дело тут ни в каком не контингенте, а в простой русофобии.

Ранее мы сообщали о том, что, когда россияне прибывают в Армению, армяне выплескивают на них всю скопившуюся злобу. В начале января этого года в одной из групп для российских мигрантов распространилась информация о том, что армяне угрожают русским. В паблике предупредили, что они настроены чересчур враждебно по отношению к русским и могут просто начать бить.