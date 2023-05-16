В Узбекистане проводится комплекс мероприятий, повященных 100-летию Гейдара Алиева

Для меня большая честь принимать сегодня участие в мероприятиях, посвященных 100-летию великого государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева на специальном заседании парламента Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня в Милли Меджлисе проводится специальное заседание, на которое прибыли мои коллеги из зарубежных стран. Светлая память о Гейдаре Алиеве чтится и в Узбекистане. Гейдар Алиев является великим государственным деятелем, который создал современный Азербайджан. В Узбекистане его знают, помнят и чтят. Великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев очень известен в нашей стране, как и в других странах. На сегодняшний день в честь него в нашей стране названы улицы, скверы, установлен барельеф, и открытие этих мемориальных памятников, улиц, скверов было осуществлено во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан прошлом году", - сказала она.

Нарбаева отметила, что к 100-летию со дня рождения великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева приурочен комплекс мероприятий, который проводится в Узбекистане.

"У нас принята специальная программа по разъяснению его жизненного пути, и в Узбекистане проводятся культурные мероприятия, конференции, круглые столы, концерты, творческие вечера. Отрадно, что в этих мероприятиях принимает самое активное участие молодое поколение, которое также изъявляет большое желание изучить жизненный путь уважаемого Гейдара Алиева. И мы, сегодня прибыв в Азербайджан, радуемся, что его путь, его работа продолжаются в Азербайджане. На сегодняшний день в Азербайджане проводится очень большая работа по реформированию всего общества. Проводится очень большая созидательная работа по наращиванию экономического потенциала страны. Мы очень рады всем реформам, изменениям, которые происходят в Азербайджане под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева и, конечно же, при активном участии всех государственных и общественных структур Азербайджана", - сказала она.