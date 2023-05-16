Посольство Турции призывает граждан в Азербайджане проголосовать во втором туре президентских выборов

Посольство Турции призвало граждан своей страны в Азербайджане, зарегистрированных в качестве избирателей, проголосовать во втором туре президентских выборов, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld.

Как отмечается в публикации посольства Турции в Twitter, процедура голосования по второму туру президентских выборов пройдет в здании посольства 20-21-22 мая с 08:00 до 22:00.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента.

Два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут участвовать во втором туре 28 мая. Отметим, что второй тур проводится в том случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. В этом случае избиратели идут на повторные выборы на участках, где они проголосовали в первом туре. Избиратели, которые не голосовали в первом туре выборов, смогут проголосовать во втором туре.