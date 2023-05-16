Жизненный путь Гейдара Алиева - пример для всех нас

Гейдар Алиев сыграл большую роль в успешном развитии Азербайджана. Он также приложил большие усилия в развитии азербайджано-белорусских отношений.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Жизненный путь Гейдара Алиева является примером для всех нас", - сказал Мицкевич.

Он также отметил, что Президент Ильхам Алиев, достойный продолжатель курса великого лидера Гейдара Алиева, является большим другом Беларуси.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.