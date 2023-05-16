Гейдар Алиев был гениальным политиком.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственной Думы России Алексей Гордеев, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Он всегда заботился о людях. Гейдар Алиев был большим другом России. Мы высоко ценим его вклад в отношения сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в наших сердцах", - сказал он.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.