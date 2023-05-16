Гейдар Алиев был гениальным политиком - Алексей Гордеев
Гейдар Алиев был гениальным политиком.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственной Думы России Алексей Гордеев, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
"Он всегда заботился о людях. Гейдар Алиев был большим другом России. Мы высоко ценим его вклад в отношения сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в наших сердцах", - сказал он.
Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.
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