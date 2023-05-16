Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, который находится в нашей стране с целью участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова, поблагодарила коллегу за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, за обширную и интересную речь.

На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Сербией успешно развивается стратегическое партнерство, подчеркнуты успешные результаты визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию в ноябре прошлого года, а также визита Президента Сербии Александара Вучича в нашу страну в декабре прошлого года, в ходе которых были проведены важные дискуссии о развитии отношений между нашими странами в различных направлениях.

Также особо отмечалось, что Азербайджан и Сербия взаимно поддерживают друг друга в таких принципиальных вопросах, как территориальная целостность и суверенитет стран, в том числе в международных организациях. Было подчеркнуто, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между законодательными органами наших стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.