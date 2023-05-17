Куда приведут Армению обнадеживающие месседжи двуличного Пашиняна

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об установлении отношений с Азербайджаном и Турцией после состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи.

Пашинян заявил в интервью чешскому изданию "Респект", что "из-за сложной для армян истории, они не научились иметь нормальных отношений с соседями".

"Дружба с соседями является главной целью внешней политики Армении. Изменение этой ситуации жизненно важно для нашей страны. Армения поддерживает хорошие отношения с Грузией и Ираном. В то же время у Еревана почти нет отношений с Турцией и Азербайджаном. Это необходимо исправить", - сказал премьер.

Это заявление Пашиняна можно рассматривать как позитивный сигнал, направленный Азербайджану и Турции. Известно, что премьер-министр Армении и ранее неоднократно отправлял положительные послания в Баку и Анкару. Позиция Азербайджана и Турции ясна. Обе страны хотят мира в регионе и поэтому выражают конкретные миролюбивые взгляды.

Но опыт показывает, что Пашинян часто меняет свое мнение в отношении Баку и Анкары. Проще говоря, премьер-министр Армении то занимается нытьем, то мыслит здраво, будто имеет раздвоение личности.

Приведенные ниже факты доказывают, что Арменией "управляют" два Пашиняна.

Например, еще до своего последнего заявления армянский премьер говорил о восстановлении отношений с Турцией и давал позитивные сигналы.

Через некоторое время стало известно, что в Ереване возводится памятник, посвященный террористической операции "Немезис", ставший символом армянской вражды между Турцией и Арменией.

Возведение памятника было встречено резко негативной реакцией Турции и Азербайджана. МИД обеих стран выступили с заявлениями, осуждающими открытие памятника. Не удовлетворившись заявлением, Турция добавила, что закрывает воздушное пространство для Армении.

Позже Пашинян заявил, что "не знал о возведении памятника", мол, он выступает против него. Однако, сказать нечто больше премьер боится, ибо его назовут предателем. Конечно, этот страх не спасает Воваевича от ответственности, потому что он является главой страны и его обязанность - противодействовать шагу, предпринятому против его политики в пределах Армении. Он даже должен потребовать сноса памятника.

Судя по всему, у него не хватает на это смелости. Именно поэтому отношения с Турцией зашли в тупик.

Кроме того, Пашинян делает более противоречивые заявления и об Азербайджане. Например, мы неоднократно были свидетелями того, как Пашинян своими заявлениями по Карабаху обнулял договоренности, достигнутые в ходе встреч в Сочи, Праге, Вашингтоне и Брюсселе.

С одной стороны, премьер говорит, что признает территориальную целостность Азербайджана согласно Алма-Атинской декларации, с другой стороны, делает непонятные и даже глупые заявления. Он также поздравляет сепаратистов с днем ​​их "независимости", выделяет им деньги из государственного бюджета Армении и высказывает безосновательные мнения о правах и безопасности карабахских армян.

Самое главное, пока Азербайджан не установил блокпост "Лачин", Ереван создавал условия для переброски оружия и мин из Армении на территорию Карабахского экономического района под контролем российских миротворцев.

В ходе этих процессов Пашинян делал глагольствовал о заключении мирного договора с Азербайджаном на заседаниях правительства и других мероприятиях.

В настоящее время недавние положительные посылы Пашиняна остаются в силе, потому как пока он еще не выступил с противоречащим самому себе заявлением. Но можно предположить, что в ближайшее время Никол Воваевич опять будет нести ахинею, что мешает процессу нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. К тому же Анкара внимательно следит за заявлениями официального Еревана по Карабаху.

Так почему же Пашинян высказывает противоречивые мнения?

Этому может быть несколько причин:

1. Не готов к миру. Он хочет вооружиться и пойти на реванш. По этой причине он пытается выигратть время;

2. Он боится армянского общества, оппозиции и диаспоры;

3. Поддакивает тем, кто не желает нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Если какая-то сила не хочет нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой, она легко может повлиять на власти Армении, ибо сам Пашинян признавал, что в стране существует "5-я колонна";

4. Психологические проблемы;

5. Итоги российско-украинской войны, выборы в Турции и другие подобные политические процессы в регионе имеют жизненно важное значение для Армении. Можно предположить, что Пашинян своими противоречивыми заявлениями пытается продлить время, чтобы дождаться результатов упомянутых процессов.

Вне зависимости от направления развития событий, если власти Армении хотят нормализовать отношения с соседями, необходимо занять определенную позицию и нейтрализовать реваншистские тенденции в армянском обществе, диаспоре и оппозиции. Пашинян не должен позволять общественности, СМИ и оппозиционным группам страны высказывать мнения, призывающие к реваншу против Баку и Анкары. Также Армения не должна позволять своим покровителям вмешиваться в ее внешнюю политику.