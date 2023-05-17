Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич в рамках IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, столице Исландии.

Как сообщает Day.Az, об этом МИД Азербайджана сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме того, министр встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.