https://news.day.az/politics/1564980.html Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета Европы
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета Европы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич в рамках IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, столице Исландии.
Как сообщает Day.Az, об этом МИД Азербайджана сообщил на своей странице в Twitter.
Кроме того, министр встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре