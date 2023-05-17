МИД Азербайджана и Иордании провели политконсультации

15 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев совершил визит в Иорданию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита в Аммане состоялся первый раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и по делам иммигрантов Иорданского Хашимитского Королевства.

Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра Фариз Рзаев, иорданскую сторону - генеральный секретарь по дипломатическим и иммиграционным вопросам министерства иностранных дел и по делам мигрантов Лина аль-Хадид.

В ходе консультаций обсуждалось текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, межпарламентских отношениях и логистической сфере, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

Иорданская сторона была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе, а также о работах по восстановлению и реинтеграции, проводимых в освобожденных районах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита в Иорданию заместитель министра Фариз Рзаев также встретился с главой отдела по политическим вопросам Королевской администрации Муазом аль-Зуби.

На встрече состоялись обсуждения перспектив развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, а также обсуждения региональной безопасности и постконфликтной ситуации.

В ходе визита заместитель министра также провел встречу с руководством престижного Иорданского исследовательского центра Ближнего Востока и с экспертами Центра в политической, военной и экономической областях, а также обменялся мнениями о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, азербайджано-иорданских отношениях, и региональной ситуации.