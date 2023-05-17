Община Западного Азербайджана отреагировала на провокационное заявление Госдепа

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с докладом Госдепартамента США, передает Day.Az в среду со ссылкой на Общину.

"Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал на днях очередной ежегодный отчет о состоянии религиозных свобод в мире.

В доклад включены главы об Азербайджане и Армении. Оба раздела, являясь по существу необъективными, носят ярко выраженный анти-азербайджанский характер.

Государственный департамент, который уделяет большое внимание необоснованным претензиям к армянским религиозным памятникам в Азербайджане, почему-то игнорирует факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на почве этнической и религиозной ненависти, уничтожения в этой стране около 300 мечетей, зарегистрированных в свое время государством, и всего другого религиозного и культурного наследия азербайджанцев.

В упомянутом отчете Государственного департамента в качестве единственного источника претензий, связаннных с Азербайджаном, указаны клеветнические измышления, изложенные тремя армянскими авторами (Л.Хачатурян, О.Гулян, С.Бокчериян), которые финансируются якобы Корнелльским университетом США, а на самом деле - такими экстремистскими организациями, как "Всеармянский благотворительный союз" и "Фонд Арагац", что доказывает предвзятость этого отчета.

Мы призываем Госдепартамент США отредактировать эти главы отчета, исключить необоснованные претензии и отразить в отчете свирепствующие в Армении азербайджанофобские тенденции, а также факты систематического разрушения религиозного и культурного наследия Азербайджана, в том числе мечетей и кладбищ, нарушая таким образом религиозные права и свободы.

Кроме того, мы призываем правительство США приложить усилия, чтобы заставить Армению прекратить разрушение вышеуказанного наследия и восстановить то, что ею уже разрушено.

Наконец, мы надеемся, что в соответствии с нашим обращением к государственному секретарю США Энтони Блинкену, правительство США приложит соответствующие усилия для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, а после возвращения - защиты их прав и свобод, в том числе религиозных", - говорится в заявлении.