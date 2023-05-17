Баку становится центром дискуссий о будущем Африки

В Баку проходит международная конференция "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения"..

Как сообщает в среду Day.Az, конференция проводится при совместной организации Центра анализа международных отношений и министерства иностранных дел Азербайджана.

Конференция посвящена Дню Африки, который отмечается ежегодно 25 мая. Целью конференции является объединение политиков и экспертов из стран Африки и стран-членов Движения неприсоединения для обсуждения стратегий усиления Африки и продвижения мультилатерализма в глобальных геополитических условиях.

В мероприятии принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители дипломатического корпуса и правительства Азербайджана, а также местные эксперты.