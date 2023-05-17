Сахиба Гафарова встретилась с запредом Верховной Рады Украины
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Гафарова поблагодарила Олену Кондратюк за участие в специальном заседании Милли Меджлиса, посвящённом 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.
По ее словам, Азербайджан всегда уделял большое внимание развитию связей с дружественными странами, включая Украину, и сейчас взаимоотношения уже достигли уровня стратегического партнерства.
Спикер парламента Азербайджана добавила, что взаимосвязи парламентов двух государств тоже находятся на высоком уровне.
"Азербайджан и Украина тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в международных организациях, кроме того, действуют группы межпарламентской дружбы", - сказала Гафарова.
Стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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