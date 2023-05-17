Азербайджан - страна, способствующая решению проблем

Азербайджан - страна, которая вносит свой вклад в процессы, происходящие в мире.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов во время выступления на конференции "Укрепление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

"Азербайджан является страной, которая способствует решению проблем", - сказал он.

Замминистра отметил, что страны мира сталкиваются с конфликтами.

"К сожалению, у Азербайджана есть 30-летний опыт, связанный с этим. Но в итоге Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Войны, которые разворачиваются на территориях стран, порой оказывают свое влияние на глобальном уровне", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения". Конференция посвящена Дню Африки, который отмечается ежегодно 25 мая. Целью конференции является объединение политиков и экспертов из стран Африки и стран-членов Движения неприсоединения для обсуждения стратегий усиления Африки и продвижения мультилатерализма в глобальных геополитических условиях.

В мероприятии принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители дипломатического корпуса и правительства Азербайджана, а также местные эксперты.