Сепаратисты поощряют пьянство в Карабахе

100500-й по счету "госминистр" несуществующего "арцаха" Гурген Нерсинян, похоже, питает особую страсть к алкоголю и решил поощрять алкоголизм среди карабахских сепаратистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Нерсисян написал в своем профиле в Facebook, что бандитское "правительство" собирается объявить "амнистию на освобождение от административного взыскания в виде лишения водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или уклонение от освидетельствования на трезвость".

По словам Нерсисяна, лишенные так называемых "водительских прав" смогут вновь получить их и сесть за руль.

Тут, в первую очередь, стоит отметить, что любые "документы", выдаваемые бандитской шайкой Араика Арутюняна, не имеют за собой никакой юридической силы, ибо на всей территории Азербайджана, в том числе и Карабахском экономическом регионе, действительны лишь водительские права, полученные в Министерстве внутренних дел Азербайджана. После реинтеграции армян в азербайджанское общество все подобные фиктивные бумажки необходимо будет сменить на реальные, подлинные документы. Упитанный Нерсисян сколько хочет может говорить о том, что это "права", но по факту, выдаваемые ими бумажки ничем не отличаются от туалетной бумаги.

Во-вторых, во всем мире управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является самым частым и опасным нарушением Правил дорожного движения (ПДД), так как приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. Пока глобально ужесточаются наказания за данное нарушение, сепаратисты вновь отличились своей "уникальностью", став единственными, кто поощряет подобные действия. То есть, если кто-то до сих пор пытается говорить об их адекватности, пора уже замолчать.

Очевидно, что Нерсисяну, Араику и другим преступникам плевать на то, что кто-то из местных армян может стать жертвой вновь севшего за руль алкоголика.