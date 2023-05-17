Пашинян обрушил доходы армянских СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лишил почти все новостные сайты страны половины доходов ввиду своей политики регулирования игровой индустрии, которую он считает одним из "достижений своего правительства".

Как передает Day.Az, армянские СМИ жалуются, что в результате действий премьера местная пресса потеряла более 50-60% прибыли, так как именно игорный бизнес был крупнейшим рекламодателем.

Согласно финансовым отчетам, отчетливо видно, что доходы армянских СМИ значительно уменьшились по сравнению с 2021-м годом.

Как отмечается, регулирование сферы игорного бизнеса, в частности, запрет рекламы игр на сайтах, привело к обратному эффекту - зависимость от азартных игр в стране приобретает все больший размах.

За 12 месяцев 2022 года в казино было сделано ставок на сумму 52 млрд 777 млн 837 тыс. 351 драмов, а в интернет-играх с выигрышем - на сумму 5 трлн 774 млрд 025 млн 428 тыс. 932 драмов.

А сколько ставок армяне сделали в 2023 году?

Только за первые 3 месяца 2023 года в игорных домах уже сделаны ставки на сумму 25 млрд 574 млн 501 тыс. 705 драмов, а в интернет-играх с выигрышем - 1 трлн 312 млрд 176 млн 280 тыс. 012 драмов, то есть около половины от общего числа ставок, сделанных в 2021 году.

Получается, что объем ставок только увеличился. Таким образом, по мнению армянских СМИ, запретив рекламу игр с выигрышем, Пашинян "решил только одну задачу - лишил их примерно львиной доли прибыли".

Напомним, что в начале 2022 года парламент Армении принял решение, согласно которому телеканалы и радиостанции, названные брендами онлайн-казино и тотализаторов, должны взять себе другое название.

Ранее на рекламу онлайн-азартных игр в эфире ТВ и радио были наложены ограничения, затем было запрещено пополнение счетов для игровых ставок в платежных терминалах.

Кроме этого, парламент принял и законопроект о новой пошлине на интернет-казино и тотализаторы. Для интернет-казино внедрили новую пошлину за право принимать определенную сумму ставок. За квоту в каждые 100 млрд драмов (около $250 млн) они должны будут платить по 175 млн драмов (чуть больше $440 тыс.). Интернет-тотализаторы должны будут платить по 50 млн драмов (около $120 тыс.). Предложение намечено ввести в действие с 1 июля 2023 года.