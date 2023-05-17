Путин надеется на скорое соглашение с Азербайджаном и Ираном

Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Российский лидер по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.

"Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.

Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил президент России.

Ранее, мы писали о том, что Россия и Иран договорились о строительстве участка железной дороги Решт-Астара, который сделает Азербайджан приоритетным направлением коридора Север-Юг.