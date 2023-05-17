Весь мир видит и приветствует инициативу Азербайджана по нормализации отношений с Арменией.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в среду сказал председатель Совета по международным делам, бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед аль-Ораби, передает Day.Az.

"Азербайджан, освободив свои земли от оккупации, положил конец конфликту. Азербайджан в настоящее время дипломатическим путем нормализует отношения с Арменией", - сказал он.

Говоря о трехсторонней встрече по мирному соглашению, состоявшейся на днях в Брюсселе, Ораби отметил, что порой для решения конфликтов необходимо участие третьей стороны - посредника.

"Но в таких конфликтах в любом случае важнее согласие между самими сторонами. Считаю, что Азербайджан и Армения должны решить проблему дипломатическим путем. Это поможет достижению мира. На подобных встречах посредники так же стараются, чтобы проблема была решена дипломатическим путем. Тем самым в регионе воцарятся мир и стабильность", - добавил он.