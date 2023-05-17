https://news.day.az/politics/1565146.html Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины - Джейхун Байрамов
Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины - Джейхун Байрамов
Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике (Исландия).
"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.
Байрамов отметил, что гуманитарные последствия требуют оперативных мер.
"Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - добавил он.
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