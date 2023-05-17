Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике (Исландия).

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Байрамов отметил, что гуманитарные последствия требуют оперативных мер.

"Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - добавил он.