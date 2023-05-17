Глава МИД подтвердил приверженность Азербайджана в вопросе реинтеграции этнических армян

Мы привержены реинтеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе в политико-правовую, экономическую и социальную жизнь Азербайджана в качестве равноправных граждан.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике (Исландия).

"Конституция и национальное законодательство Азербайджана, а также международные документы, участниками которых мы являемся, в частности, Европейская конвенция о правах человека и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, обеспечивают для этого прочную основу. Поскольку мы приступили к залечиванию ран бывшего конфликта, обеспечение справедливости в отношении серьезных военных преступлений и преступлений против человечности имеет жизненно важное значение. В этой связи чрезвычайно важно пролить свет на судьбу около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта", - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан по-прежнему рассматривает Совет Европы как важную опору общеевропейской архитектуры для обеспечения безопасности и развития посредством защиты прав человека, демократии и верховенства права.