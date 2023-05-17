Группа НПО Азербайджана выразила протест в связи с отчетом Госдепа США

Группа неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, выступила с заявлением в связи с очередным ежегодным отчетом Государственного департамента США о состоянии религиозных свобод в мире, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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