https://news.day.az/politics/1565186.html Группа НПО Азербайджана выразила протест в связи с отчетом Госдепа США - ФОТО
Группа НПО Азербайджана выразила протест в связи с отчетом Госдепа США - ФОТО
Группа неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, выступила с заявлением в связи с очередным ежегодным отчетом Государственного департамента США о состоянии религиозных свобод в мире, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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