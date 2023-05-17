https://news.day.az/politics/1565209.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Испании
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Испании
17 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках IV Саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.
Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, события, происходящие в регионе.
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