Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Испании

17 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках IV Саммита глав государств и правительств Совета Европы встретился с министром иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, события, происходящие в регионе.

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