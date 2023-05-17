В Баку опровергли очередной фейк армян

Информация, распространенная Арменией о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении, расположенных в направлении села Зод Басаркечерского района, 17 мая около 16:15, является ложной, и мы категорически ее опровергаем, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С дневных часов в этом районе сильный туман. В этих условиях действия, в которых армянская сторона обвиняет азербайджанскую сторону, невозможны", - говорится в сообщении.