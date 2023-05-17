Российский журналист и радиоведущий Отар Кушанашвили напомнил о словах армянской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, что она уедет из России в случае, если Алле Пугачевой позволят вернуться обратно в Россию. Свое заявление он сделал в эфире авторского шоу "Каково?!" на YouTube, передает Day.Az.

Кушанашвили обратил внимание, что 3 мая Пугачева вернулась в Москву. "Симоньян сказала, что покинет Родину, да покиньте уже, хоть рабочее место освободится для меня. Пустые угрозы!" - заявил телеведущий.

Он также раскритиковал Симоньян за оскорбления Народной артистки РСФСР. По мнению Кушанашвили, она не должна была называть Аллу Борисовну "шушерой". "Где Алла, где Симоньян! Как можно называть ее шушерой? Она заступилась за мужа! Маргарита не стала бы защищать Тиграна Кеосаяна, если бы его обвинили во всех смертных грехах? Стала бы!" - резюмировал он.