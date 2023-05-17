https://news.day.az/politics/1565252.html Захарова о сложностях нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Захарова о сложностях нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду объяснила, почему нет прогресса в армяно-азербайджанской нормализации.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Захарова сказала следующее:
"Нет одной причины, потому что сколько направлений было зафиксировано в этих документах, столько и было достаточно непростых ситуаций, требующих решения и от сторон, и от посредника. Здесь я одной глобальной причины не назову и вряд ли кто-то это сделает".
Ранее стало известно о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве.
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