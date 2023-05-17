Международные организации должны оказать поддержку нашему региональному сотрудничеству

Международные организации, страны должны оказать поддержку региональному сотрудничеству Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев во время выступления на конференции "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

"Азербайджан проводит независимую политику. Мы поддерживаем многосторонность в политике. Многостороннюю политику в Азербайджане впервые привнес великий лидер Гейдар Алиев. Государства должны вместе обсуждать проблемы. В том числе следует обратить внимание на вопрос, связанный с работой международных организаций. Международные организации, страны должны оказать поддержку нашему региональному сотрудничеству", - сказал депутат.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения". Конференция была посвящена Дню Африки, который отмечается ежегодно 25 мая. Целью конференции является объединение политиков и экспертов из стран Африки и стран-членов Движения неприсоединения для обсуждения стратегий усиления Африки и продвижения мультилатерализма в глобальных геополитических условиях. В мероприятии приняли участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители дипломатического корпуса и правительства Азербайджана, а также местные эксперты.