Автор: Эльчин Алыоглу

Сегодня на территории бизнес-центра "Ландмарк" в центре Баку была поднята цветастая тряпка - флаг ЛГБТ. Местные СМИ сообщают, что инициатива по его размещению принадлежит посольству Великобритании.

Даже если это и так, т.е., инициатива поднятия тряпки ЛГБТ принадлежит посольству Его Величества и даже если тряпка была поднята лично самим послом, или же кем-то из британских дипломатов, абсурдность и скандальность ситуации ничуть не уменьшается.

"Ландмарк" и посольство Британии по каким-то неизвестным науке причинам вдруг подзабыли, что территория, где и была поднята "флаг", точнее, разноцветная тряпка ЛГБТ, является не личным или коммерческим, а общественным пространством, на котором находятся не только дипломатические миссии, но и различные организации. Рядом расположены школы, поликлиники, государственные и частные учреждения.

Бесспорно, все посольства в нашем городе имеют право на свободу действий на своей территории, в данном случае мы говорим о совершенно другой ситуации.

Важно учитывать соблюдение традиций и культуры Азербайджана. Мы отнюдь не против свободы самовыражения, выбора принадлежности пола - или даже потолка - однако необходимо понимать границы между вседозволенностью и моральными принципами. Распространение ЛГБТ-пропаганды в нашем обществе, с учетом наших традиций, является неприемлемым действием.

Сколь бы не демократично было наше общество, толерантны наши люди и терпимы наши законы.

Администрация "Ландмарка" должна была учесть эти факторы и не допускать размещения радужного флага.

Возникает вопрос, на чьей стороне находится "Ландмарк" - в рядах ЛГБТ-пропагандистов или нет?

Однако, даже если размещение флага уже произошло, необходимо вспомнить, что уважение к местной культуре и традициям не является пустыми словами. Они должны стать неотъемлемой частью повседневной практики, особенно в таких значимых общественных пространствах.

Мы призываем администрацию "Ландмарка" тщательно пересмотреть свое отношение к данной ситуации и принять соответствующие меры. К примеру, удалить этот флаг в отдаленное место, такое как в приемную директора или в балкон его квартиры.

Но уж точно, совершенно определенно не размещать его на общественной территории.

Администрация "Ландмарка" утверждает, что данная территория, где размещен флаг ЛГБТ, принадлежит посольству. Однако, это заявление, мягко говоря, является весьма далеким от действительности и не что иное, как вялая попытка ввести общественность в заблуждение. Посольство Великобритании находится внутри бизнес-центра, а улица, где была размещена радужная тряпка, является общественной территорией, и согласно Венской конвенции, на нее не распространяется экстерриториальность дипломатического представительства.

Неужели "Ландмарк" не только пропагандирует ЛГБТ, но и пытается подарить британцам участки наших городских улиц?

Очень хотелось бы ошибиться.

Вопрос размещения флага ЛГБТ на территории бизнес-центра "Ландмарк" в Баку вызывает серьезные сомнения и требует немедленных действий со стороны администрации. Необходимо соблюдать уважение к нашим традициям и культуре, особенно в общественных местах, которые имеют важное значение для нашего общества.

Мы призываем незамедлительно убрать флаг ЛГБТ с общественной территории. Это позволит сохранить гармонию и уважение к нашим традициям, которые являются неотъемлемой частью азербайджанской культуры.