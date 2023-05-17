Арест бывшего президента Франции Николя Саркози еще раз наглядно показывает, что некоторые руководители этой страны занимались грязными делами в годы своего пребывания у власти. В период президентства Саркози Франция отличались неизменной проармянской позицией, пренебрегала законными требованиями Азербайджана, демонстрируя свой антидемократический характер. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон так же творит грязные дела под видом демократии. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ Франция демонстрировала свою поддержку агрессору Армении.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, антиазербайджанская позиция Макрона была как во время 44-дневной войны, так и сохраняется по сей день.

"Макрон, французский парламент и большинство политиков этой страны сегодня стали игрушкой в ​​руках армян. Это, конечно, вызвано не любовью к армянам, а желанием обзавестись деньгами армянского лобби. С другой стороны, Франция хочет усилить свое присутствие на Южном Кавказе. Конечно, это невозможно, поскольку Азербайджан поставил крест на участии Франции в переговорах с Арменией. Как заявлял Президент Ильхам Алиев, в посредничестве Франции нет необходимости.

Сегодня Макрон пошел намного дальше Саркози своим враждебным отношением к Азербайджану и выступает в роли защитника Армении на международной арене. В своем недавнем заявлении журналистам он заявил о заинтересованности Франции в мире между Азербайджаном и Арменией. Слышать такие комментарии забавно, поскольку у Франции было почти 30 лет, чтобы принудить Армению к миру, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Президент Франции говорит то, что ему взбредет в голову, ставя себя в безвыходное положение. Либо он не понимает, что говорит, либо деньги армянского лобби окончательно затмили его ум. Поэтому Макрона ждет участь Саркози, который своими грязными делами серьезно навредил имиджу французов и интересам государства. Этот день не за горами. Несправедливость и лицемерие не остаются без ответа, и правящие круги Франции должны это осознать", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Напомним, апелляционный суд Парижа в среду оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.