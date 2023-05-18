https://news.day.az/politics/1565369.html Посольство Турции в Баку обратилось к граждам своей страны
Посольство Турции в Баку обратилось к граждам своей страны
Посольство Турции в Баку обратилось к гражданам своей страны, проживающим в Азербайджане, в связи со вторым туром президентских выборов, сообщает в четверг Day.Az.
Как отмечается на странице посольства в Twitter, 20 и 21 мая в посольстве будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.
Отметим, что голосование граждан Турции в Азербайджане во втором туре президентских выборов в Турции пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульствах в Гяндже и Нахчыване.
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