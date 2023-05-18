https://news.day.az/politics/1565414.html Глава МИД посетит Россию с рабочим визитом
18 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Глава МИД посетит Россию с рабочим визитом
18 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Как сообщается, в рамках визита на 19 мая запланирован очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
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