И промолвил Варданян с горечью в словах...

Автор: Мехти Ахмедзаде

Не так давно прекративший свою деятельность в России армянский бизнесмен Рубен Варданян, который был заслан "поработать" с сепаратистами, провалил возложенные на него обязательства, потерпев ряд неудач.

Варданяна прогнали пинком сами же сепаратисты, отобрав у него вымышленную "должность" так называемого "госминистра". После некоторого затишья, Рубик, по инерции, вновь пустился в просторы СМИ заниматься самопиаром, который, кстати, не дает никаких результатов.

На днях миллиардер-позорник дал очередное интервью, где рассказал российской журналистке о том, "как же все трагично в Карабахе".

Отвечая на вопросы, Варданян признал, что он изолирован в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента и не может ничего сделать.

Отрывок из интервью

- У вас же есть деньги, вы можете уехать, вызвать вертолет...

- Нет, вы не понимаете, это невозможно. Если я вызову вертолет, его собьют, ведь это территория Азербайджана. Даже российские миротворцы не могут летать. Перед полетом, их вертолеты обязательно проверяются азербайджанцами. Они проверяют на наличие граждан Армении. Если хочешь проехать на автомобиле, необходимо проехать через ППП.

По словам Варданяна, разными тайными способами можно выехать и вернуться.

"Я 6 месяцев не видел свою семью", - слезливо говорит он, при том, что совсем недавно скрытно, как мешок картошки, был выведен из Ханкенди и побывал в России.

Интересно думал ли Рубик о том, что приезжая на территорию Азербайджана, его планы могут просто зайти в тупик, ибо в Азербайджане никто не собирался стоять и смотреть, как он будет незаконно находиться на нашей земле?

Похоже, что хоть какой-то процесс осознания реальности после череды провалов у Варданяна все-таки пошел, но при этом он не теряет возможности подсунуть в СМИ ложь о "блокаде". Ничего нового, все те же старые песенки.