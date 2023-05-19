Беларусь заинтересована развивать сельское хозяйство на освобожденных территориях Азербайджана

16 мая состоялось специальное заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители 26 стран и 4 парламентских международных организаций.

Кроме того, на встрече присутствовали заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Бельский и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Выступивший на заседании член Совета Национального Собрания подчеркнул, что общность исторических судеб и многолетняя дружба народов Беларуси и Азербайджана предопределили нынешний особо доверительный характер белорусско-азербайджанских отношений.

"Встреча в Баку с участием Валерия Бельского и Валерия Мицкевича имеет большое значение с точки зрения укрепления межпарламентских и двусторонних отношений между Беларусью и Азербайджаном. Наши государства всегда были очень близки, между нами всегда было взаимопонимание", - сказал научный сотрудник Института философии национальной академии наук Беларуси, политолог Алексей Дзермант в интервью Azernews.

"Конечно, много слов можно сказать о таком гении, как основателе современного Азербайджана Гейдаре Алиеве. Грандиозности встречи в Баку придает тот факт, что она была организована по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана. Белорусский народ чтит память Гейдара Алиева, основоположника белорусско-азербайджанских отношений", - отметил белорусский политолог.

По его словам, Беларусь и Азербайджан сегодня являются стремительно развивающимися странами и движутся вперед по пути сильного развития. "Это одна из причин, которая сближает наши государства, и поэтому все это нужно обсуждать на парламентском уровне, на уровне политиков, представленных в парламенте", - пояснил он.

Говоря о перспективах дальнейшего развития межгосударственных отношений между Азербайджаном и Беларусью, эксперт также указал на важность развития отношений в сфере экономики.

"Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, однако для Беларуси важно продумывать новые логистические маршруты, особенно в рамках коридора Север-Юг. То есть, через Россию, Азербайджан, далее в Индию и на африканский континент. Беларуси и Азербайджану важно подумать над тем, как сотрудничать в новом логистическом пространстве", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Азербайджан находится на перекрестке дорог, соединяющих Север и Юг, а также Восток и Запад.

"Здесь можно подключаться к этим путям и отношениям, чтобы договориться о какой-то политике, стратегии. Более того, мы видим Азербайджан, у которого хорошие отношения с Россией, Турцией, а также с постсоветскими государствами. Для Беларуси этот вопрос представляет интерес", - сказал Дзермант.

Политолог также коснулся возможностей сотрудничества для развития сферы сельского хозяйства между Азербайджаном и Беларусью, в частности, на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.

"Беларусь могла бы помочь в развитии сельского хозяйства, в том числе в восстановлении сел в Карабахе. У нас есть машины и техника, которые легко могут выполнить эту работу. Тем более что белорусы склонны что-то восстанавливать, строить, развивать - это в крови белорусского народа. Я думаю, что между Беларусью и Азербайджаном будет успешное развитие в этой сфере", - резюмировал Алексей Дзермант.