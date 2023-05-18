Пашинян заговорил о мире

Никол Пашинян поделился некоторыми подробностями по результатам переговоров в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер министр отметил, что в ходе трехсторонней встречи он признал территориальную целостность и суверинитет Азербайджана, в соответствии с принципами Устава ООН и Алма-Атинской декларации.

Также глава правительства подчеркнул, что в Брюсселе наметились положительные изменения на счет восстановления ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном, добавив что Ереван готов открыть коммуникации согласно трехсторонним заявлениям.

Общий тон заявлений премьера был сдержанным и он отказался предоставить подробности, обосновав это продолжающимся переговорным процессом.

Ранее Пашинян отмечал, что восстановление отношений с Азербайджаном и Турцией является жизненно важным вопросом для Армении.