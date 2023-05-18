Призывая стороны к миру, посредники продолжают игнорировать деструктивные действия Еревана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Хумай Агаджанова

Призывая стороны к миру, посредники продолжают игнорировать деструктивные действия Армении, всячески пытающейся нанести удар по процессу нормализации, и наличие ее незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

Вечером 10 мая подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. Несмотря на предупреждения, с утра 11 мая ВС Армении, еще более нагнетая обстановку, вели минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

Армения не заинтересована в мире и продолжает демонстрировать это при каждой возможности. Об этом свидетельствует и то, что очередная провокация была совершена ею в преддверии запланированной на 14 мая встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Ереван отрицает новые реалии, рассчитывая на поддержку извне.

Армения, как и всегда, не добилась желаемого ею результата и по итогам встречи в Брюсселе 14 мая. В заявлении Шарля Мишеля по итогам встречи было отмечено, что основное внимание было уделено процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "После проведенных недавно в США переговоров по мирному договору этот импульс должен быть сохранен, и должны быть предприняты решительные шаги для подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

Сразу после не заставила себя ждать очередная неудачная атака Армении. 14 мая в 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йеникенд Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района из 60-мм минометов.

Из проведенных встреч с участием посредников ясно, что Армения не является сторонницей мира, а придерживается деструктивного подхода. Азербайджан же еще раз продемонстрировал, что является сторонником мира и стороной, предлагающей мир.

Своим манипулятивным поведением Ереван может обмануть лишь свой народ.

На днях Никол Пашинян на международной платформе вновь признал, что Карабах - это Азербайджан. Похоже, что эти его выступления рассчитаны лишь на то, чтобы набрать очки на международной арене.

До сих пор руководствуясь идеями извне и продолжая тем самым омрачать будущее своего народа, Пашинян продолжает упускать шансы.

Азербайджан же шаг за шагом достигает своих целей.