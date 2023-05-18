Красный крест опровергает ложь армян
Вчера и сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил по Лачинской дороге лекарства и другие средства для медицинских учреждений.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации МККК в Facebook.
Ранее в социальных сетях распространились кадры с погранично-пропускного пункта "Лачин", на которых видно, что никаких препятствий для проезда автомобилей МККК нет.
Отметим, что заявления армянских политиков и представителей медиа о якобы созданных азербайджанскими пограничниками препятствиях деятельности МККК не были подтверждены ереванским бюро Красного Креста. МККК также заявил, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.
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