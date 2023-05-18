https://news.day.az/politics/1565582.html Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны
Информация о якобы минометном обстреле подразделений вооруженных сил Армении подразделениями азербайджанской армии 18 мая, распространенная армянской стороной, является ложной.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.
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