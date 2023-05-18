Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Информация о якобы минометном обстреле подразделений вооруженных сил Армении подразделениями азербайджанской армии 18 мая, распространенная армянской стороной, является ложной.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.