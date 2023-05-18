Фонды ЕС инвестируют в Азербайджан 60 млн евро до 2024 г.
Фонды Европейского союза до 2024 года инвестируют в Азербайджан 60 миллионов евро.
Как сообщает Day.Az в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.
"Экономический и инвестиционный план может привлечь до 2 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Помимо этого, фонды ЕС инвестируют 60 миллионов евро в Азербайджан до 2024 года", - сказал посол.
По его словам, ЕС ожидает реализации различных проектов в важных областях, таких как цифровые технологии, что поспособствует дальнейшему развитию экономики и общества.
Михалко также отметил, что экономический и инвестиционный план уже дает определенные результаты. Со стороны ЕС в Азербайджане поддерживаются около 25 тысяч МСБ.
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