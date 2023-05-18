Фонды ЕС инвестируют в Азербайджан 60 млн евро до 2024 г.

Фонды Европейского союза до 2024 года инвестируют в Азербайджан 60 миллионов евро.

Как сообщает Day.Az в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

"Экономический и инвестиционный план может привлечь до 2 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Помимо этого, фонды ЕС инвестируют 60 миллионов евро в Азербайджан до 2024 года", - сказал посол.

По его словам, ЕС ожидает реализации различных проектов в важных областях, таких как цифровые технологии, что поспособствует дальнейшему развитию экономики и общества.

Михалко также отметил, что экономический и инвестиционный план уже дает определенные результаты. Со стороны ЕС в Азербайджане поддерживаются около 25 тысяч МСБ.