Источник: Агентство международной информации Trend

Узбекистан поддерживает инициативу Азербайджана по запуску Зангезурского коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

По его словам, благодаря этому проекту перевозки узбекских грузов по территории Азербайджана увеличатся в разы.

"Узбекистан всегда поддерживал, и будет продолжать поддерживать инициативы Азербайджана по развитию транспортных связей. Зангезурский коридор является очень важным проектом. По нашим первоначальным подсчетам, Зангезурский коридор предоставит возможность для перевозок около 5-10 миллионов тонн грузов. Выгода этого транспортного маршрута также заключается в его географическом удобстве. Если другие пути проходят по высокогорью, то этот коридор более пологий, соответственно, появляется возможность перевозить большее количество грузов за более короткий срок", - сказал он.

Замминистра добавил, что Узбекистан на данный момент ведет активную работу по переориентации своих грузов в азербайджанском направлении, развивая таким образом потенциал Среднего коридора [Транскаспийского международного транспортного маршрута].

"На сегодняшний день мы очень активно используем транспортный потенциал Азербайджана, в том числе возможности Бакинского международного морского торгового порта, и в частности по импорту сахара", - добавил он.