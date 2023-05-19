Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве

Сегодня состоится очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией по проекту мирного соглашения.

Как передает Day.Az, встреча состоится в Москве.

Там уже находятся министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.