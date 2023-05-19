https://news.day.az/politics/1565682.html Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве
Сегодня состоится очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией по проекту мирного соглашения.
Как передает Day.Az, встреча состоится в Москве.
Там уже находятся министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре