Турецкий генерал назвал единственный выход для Армении

Единственный выход для Армении - заключить мир с Азербайджаном и Турцией.

Об этом сказал в пятницу Trend бывший военный атташе посольства Турции в Азербайджане генерал Юджел Карауз, передает Day.Az.

"Армянский премьер Пашинян должен предпринять реальные шаги в этом направлении, а не просто делать заявления о мире. Но ему не хватает решимости предпринять на деле шаг к миру. Он не способен в полном смысле слова управлять страной. В армянском народе есть элементы, связанные с внешними силами, получающие свою мзду от них. Они создают волнения среди народа. Если Пашинян признаёт, что Карабах - это Азербайджан, он должен вывести оттуда армянские незаконные вооруженные формирования, прекратить установку там мин. Терпение Азербайджана имеет пределы", - сказал он.

Карауз также отметил, что перед началом каждой встречи по мирному соглашению Армения, пытаясь выиграть время и изменить повестку, совершает военные провокации.

"Отказ от мирной повестки не принесет пользы, и Армения должна это очень хорошо знать", - добавил он.